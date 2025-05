TCHAD Tchad : Rencontre entre le Directeur de l'hôpital et les représentants de la société civile

Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 25 Mai 2025



Le 24 mai 2025, une réunion s'est tenue entre les leaders religieux et traditionnels, les représentants de la société civile, ainsi que les membres de la direction de l'hôpital local. Le sujet principal de cette rencontre était les rumeurs alarmantes qui circulaient dans la ville, affirmant que l'hôpital ne disposait pas de médicaments pour les patients. Cette information, si elle s'avérait être vraie, représenterait une grave lacune dans la fourniture des soins de santé dans la communauté.





Pour clarifier la situation et répondre aux préoccupations de tous les acteurs impliqués, le directeur de l'hôpital, Brahim Mahamat Mahadi, a organisé une visite guidée pour les participants. Au cours de cette visite, les membres de la communauté ont eu l'opportunité de voir de leurs propres yeux le fonctionnement interne de l'hôpital, y compris les dispositifs médicaux disponibles, et les soins médicaux dispensés par le personnel hospitalier.



Une visite guidée a permis de mettre en lumière plusieurs points cruciaux. Tout d'abord, le directeur, Brahim Mahamat Mahadi, a présenté les différents services et départements de l'hôpital, mettant en avant l'engagement du personnel de santé à fournir des soins de qualité à tous les patients. Ensuite, il a souligné l'importance de la gestion efficace des médicaments et des fournitures médicales pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement.



Parmi les points saillants de la visite, le directeur a démontré la présence adéquate de médicaments dans les stocks de l'hôpital, réfutant ainsi les rumeurs selon lesquelles l'établissement manquait de ces médicaments essentiels. Les membres présents ont pu constater de leurs propres yeux la disponibilité des médicaments nécessaires pour assurer le soulagement de la douleur des patients.



En outre, la visite guidée a permis d'observer de près l'infrastructure médicale de l'hôpital, y compris les équipements de pointe, la logistique et les technologies utilisées pour diagnostiquer et traiter les patients. Les participants ont également eu l'occasion d'échanger avec le personnel soignant pour discuter des protocoles de soins en place et poser des questions concernant les pratiques médicales de l'établissement.



À la suite de cette visite enrichissante, l'assistance s'est engagée à partager les informations acquises avec leurs communautés respectives. Les leaders religieux et traditionnels ont exprimé leur soutien à l'hôpital, mettant en avant son rôle crucial dans la fourniture de soins de santé de qualité à la population locale. De même, les représentants de la société civile se sont engagés à sensibiliser davantage sur les services offerts par l'établissement hospitalier, dissipant ainsi les rumeurs infondées qui pourraient compromettre la confiance du public envers l'hôpital.



En conclusion, la réunion entre les leaders religieux et traditionnels, les représentants de la société civile et les membres de l'hôpital a permis de clarifier les malentendus et de renforcer la communication entre les différentes parties prenantes. Cette initiative a démontré l'importance de la transparence et de la collaboration pour assurer la confiance et la crédibilité des services de santé au sein de la communauté.







