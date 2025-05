Tchad : les avocats de l’État pointent la responsabilité morale de Masra dans les violences de Mandakao

Lors d’une conférence de presse tenue le 24 mai 2025 à N’Djamena, le collectif des avocats de l’État tchadien a accusé l’opposant Succès Masra d’incitation à la haine ethnique, l’estimant moralement responsable des violences de Mandakao du 15 mai. Un message audio, attribué à M. Masra et largement diffusé sur les réseaux sociaux, aurait selon eux attisé les tensions ayant conduit à l’attaque contre des civils peuls.



Les avocats dénoncent une rhétorique haineuse persistante et affirment que des procédures judiciaires sont en cours. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet et confiée au 3e cabinet d’instruction. Tout en réaffirmant la présomption d’innocence des prévenus, le collectif rejette toute tentative de manipulation politique ou médiatique de l’affaire.