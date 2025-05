Covid-19 : Un nouveau variant très contagieux détecté en France

« Il y a un certain nombre de pays qui l'ont rapporté. On en a trouvé un peu en France, pas beaucoup, quatre séquences (soit des personnes infectées) qui ont été trouvées, à la fois à l'hôpital et en ville », explique à TF1 Info, le virologue Bruno Lina.





Une flambée de cas en Asie

En Asie, les experts surveillent de près le NB.1.8.1. À Hong Kong, les autorités sanitaires ont signalé dès le 15 mai une augmentation significative des cas de Covid-19, la plus forte depuis un an, entraînant une hausse des passages aux urgences et des hospitalisations. Bien qu'elles n'aient aucune preuve d'une gravité accrue du variant, elles ont exhorté les personnes à risque à porter un masque chirurgical dans les lieux publics et recommandé la protection dans les transports en commun ou les lieux fréquentés.





À Taïwan, une vague similaire a provoqué une augmentation des passages aux urgences, des cas graves et des décès. En réponse, les autorités taïwanaises ont annoncé le 20 mai qu'elles constituaient des stocks de vaccins et de médicaments antiviraux. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis indiquent que ce variant serait désormais dominant en Chine et en progression dans d'autres régions d'Asie.







Un variant contagieux présent en France et en Europe



Bien que l'Asie soit l'épicentre de cette nouvelle vague, des cas ont également été enregistrés dans de nombreux autres pays, selon les données de séquençage publiées sur GISAID. Des traces du variant ont été retrouvées chez des voyageurs venant du Japon et de Corée du Sud, mais aussi de France, des Pays-Bas et d'Espagne. Ces détections ont eu lieu entre le 22 avril et le 12 mai 2025. En France, le Professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, confirme qu'« au moins 4 cas » ont été recensés sur le territoire.