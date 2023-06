​Circulation routière à N'Djamena : des jeunes volontaires s'engagent pour la sécurité

La coordination de l'initiative des jeunes volontaires, connue sous le nom d'"Action des jeunes volontaires de la paix dans la circulation routière", a pris en charge la régulation du trafic pendant plus de 5 heures le 8 juin 2023. Vêtus de gilets arborant le logo de leur association, munis de panneaux de signalisation et de sifflets, les jeunes volontaires se sont positionnés au rond-point Adoum Tcheré et sur l'avenue Charles Degaulle à Dembé, près du viaduc, pour guider les usagers pendant la circulation.



Selon le coordinateur de l'initiative, Mahamout Abakar Hatabi, l'objectif est de réguler la circulation et d'aider la police à accomplir plus efficacement son travail. Ils ont adopté comme slogan "Zéro goûte de sang, je m'engage pour ma patrie".



Mahamat Abakar Hatabi explique que le choix des ronds-points Adoum Tcheré et Dembé s'explique par les embouteillages matinaux aux heures de travail. Il appelle les jeunes à les rejoindre pour contribuer à réduire les risques de circulation dans la ville.



Les jeunes souhaiteraient poursuivre cette action tout au long de la journée, mais ils sont confrontés à des contraintes financières. Ils demandent donc au gouvernement de leur fournir les équipements nécessaires et une protection adéquate pour soutenir la police dans son service envers la population.