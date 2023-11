​L'Ordre des Agronomes du Tchad tient sa première Assemblée générale

Le 27 novembre 2023, l'Ordre des Agronomes du Tchad (OAT) a célébré sa toute première Assemblée générale, patronnée par le Ministre d'État, ministre de la production et de la transformation agricole. La rencontre, orchestrée au sein du ministère, a marqué une étape significative pour les professionnels du secteur.



Adoum Hangata Djimet, président du comité d'organisation, a souligné l'importance de l'organisation et de la valorisation des compétences des agronomes dans l'évolution du secteur agricole du Tchad. Il a plaidé pour l'innovation technologique dans l'agriculture afin d'accroître la productivité et la résilience aux changements climatiques, et a affirmé que la constitution de l'OAT permettra une régulation adéquate de la profession.



Laoukein Kourayo Médard, Ministre d'État, dans son discours d'ouverture, a encouragé les agronomes à être des producteurs d'idées novatrices et à contribuer pleinement à la transformation économique du Tchad. Il a rappelé l'engagement gouvernemental envers l'amélioration de la qualité des semences, les techniques de production et de transformation agricole, ainsi que la structuration des organisations de producteurs pour une meilleure adaptation aux défis climatiques.