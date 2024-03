​La CIMAF-Tchad apporte une assistance alimentaire aux couches sociales vulnérables

Le Directeur Général de la société CIMAF-Tchad a expliqué devant la presse le bien-fondé des bonnes relations entre le Tchad et le Royaume du Maroc. "Nous sommes au 19ème jour du mois saint du Ramadan, c'est un mois de piété, de solidarité, de compassion et de partage. Nous espérons que cette action pourra soulager et apaiser les difficultés des familles dans le besoin", a-t-il indiqué.



Dans son allocution, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Erroja, a souligné que cette quatrième édition de solidarité menée par la Société CIMAF-Tchad, filiale du Groupe marocain CIMAF, n'aurait pas vu le jour sans la volonté de la Direction du Groupe au Maroc, ainsi que celle de ses dirigeants au Tchad, en particulier son Directeur Général nouvellement arrivé à Ndjamena. Cette action de solidarité durant les quatre dernières années est due à l'accompagnement apporté par les cadres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques afin d'assurer la bonne organisation de cet événement.