​La transformation du Tchad sera-t-elle possible ?

Pour l'heure, c'est la seule opposition à craindre pour la conquête du pouvoir. Entouré d'hommes instruits, des hauts diplômés et des jeunes victimes de l'injustice sociale, Dr. Succes Masra est la voix du peuple opprimé.



Longtemps considéré comme un parti politique des réseaux sociaux -tel qu'évoqué par Mahamat Zene Bada lors d'un débat- et des quartiers Sud, Les Transformateurs ont brisé aujourd'hui cette barrière. Ce qui semble avoir frustré beaucoup d'adeptes du parti MPS. “La politique ne se résume pas à porter des belles vestes et s'exhiber en compagnie des gens qui écrivent des livres (…) c'est ce qu'on appelle de la politique de spectacle”, a récemment déclaré Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS.



Loin de là, les militants du parti ont une confiance totale en leur leader, au point de le considérer comme un libérateur. C'est pourquoi, ni la pluie ni la boue ne les empêchent de répondre à l'appel de leur président. Dr. Succes Masra est-il le vrai leader d'un peuple opprimé ? Ne changera-t-il pas de veste ? N'est-il qu'un somnifère politique ? Est-il le messie de la démocratie qui conservera son pouvoir jusqu'à la croix ? Ou laissera-t-il de la désolation au peuple tchadien qui croit en lui ? Autant d'interrogations et des réponses qui viendront peut-être un jour du balcon de l'espoir.



Cependant, pour atteindre la terre promise, Dr. Succes Masra et ses militants ont un long chemin à parcourir. Car il faut conquérir un peuple à majorité peu instruit, attaché à la religion en pensant que c'est Dieu qui va résoudre tous ses problèmes, et avec un repli identitaire à tort. Cette transformation sera la traversée de la mer rouge jusqu'à Canaan, la terre promise. Malheureusement, le prophète Moïse n'y entre pas. En attendant la transformation du Tchad, Dr. Succes Masra doit savoir qu'un tel leadership a un prix à payer.