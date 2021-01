​Le Fonds koweïtien prête 12,3 milliards Fcfa au Tchad pour la construction d'un hôpital

Le Tchad, représenté par son ambassadrice Albatoul Zakaria, et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe ont signé lundi un accord de prêt d'un montant de sept millions de dinars (12,3 milliards Fcfa). Les fonds sont destinés à la construction et l'équipement d'une structure de santé spécialisée : un centre de traitement et de lutte contre le cancer au Tchad.



Le Fonds koweïtien signe son premier accord au titre de l'année 2021.



La période de remboursement est prolongée sur 20 ans. C'est le huitième prêt accordé au Tchad dont le dernier était en mars 2019, d'une valeur de 3 millions de dinars.



​Les travaux pourraient démarrer cette année pour un délai d'exécution de trois ans.