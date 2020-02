​Le Roi Mohammed VI du Maroc félicite Faure Gnassingbe pour sa brillante réélection

Lomé - Après la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 22 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, a adressé ce jeudi 27 février 2020, un message de félicitations au Chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE, pour sa réélection à la présidence du Togo.



Il est le premier dirigeant sur le continent à féliciter le Président Togolais. Le souverain du royaume chérifien a réaffirmé « Son attachement aux liens séculaires de fraternité et d’amitié qui unissent les peuples marocain et togolais » et exprimé « sa ferme détermination à œuvrer de concert » avec le n°1 togolais, « pour promouvoir l’excellente coopération maroco-togolaise et contribuer au développement d’une Afrique encore plus prospère et solidaire ».



Lomé et Rabat entretiennent d’excellentes relations, matérialisées par de nombreux accords dans plusieurs domaines (éducation, agriculture, finance…). Un accord d’exemption de visa diplomatique et de service lie par ailleurs les deux pays depuis 2018.



Rappelons que Faure GNASSINGBE a été provisoirement déclaré vainqueur dès le premier tour de l’élection présidentielle avec un score sans appel de 72,36% des suffrages exprimés devant ses adversaires. La Cour constitutionnelle se réunira dans les prochains jours pour la proclamation définitive des résultats du scrutin qui a enregistré un taux de participation record de 76,63%, une première pour le pays.