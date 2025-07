​Le Tchad célèbre les coopératives, bâtisseuses d'un monde meilleur

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a célébré ce 5 juillet 2025 en son sein, la journée internationale des coopératives. Cette journée, instaurée par les Nations Unies, est célébrée chaque premier samedi du mois de juillet.



Cette 25ème édition est fêtée sous le thème "Les coopératives construisent un monde meilleur". Effectivement, ces structures "contribuent à un avenir plus durable", informe le secrétaire général du ministère, Mbaïkombé Guétimbaye Abel comme pour certifier le thème. En effet, de l'avis du secrétaire, les coopératives créent de façon permanente un travail décent et surtout sans distinction de sexe.



A l'occasion de cette célébration, divers stands ont été passés en revue par Mbaïkombé Guétimbaye Abel qui a encouragé la direction du développement des coopératives de son département à plus d'engagement.



La journée est célébrée pour la deuxième fois après la première édition de 2022.