​Le Tchad crée la TPC, une société pétrolière pour combler le vide laissé par Esso

Le projet de loi portant création de la TPC a été présenté par le Ministre des Hydrocarbures et de l'Energie. La création de cette société entre en droite ligne de la nationalisation récente des actifs et de tous les droits d’Esso Tchad. Il s’agit de combler le vide juridique créé par le départ d'Esso du Tchad et de rassurer les ex-employés tchadiens formés, qualifiés et expérimentés, ainsi que les ex-sous-traitants qui assurent la continuité de la production et la gestion du pipeline.



La TPC aura une autonomie de gestion et sera une nouvelle entité, contrairement à la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), qui est membre du Consortium. Cette nouvelle société pourra faire appel à des sociétés tchadiennes ou étrangères pour son développement.



Le Conseil a donné son aval pour accélérer la mise en place de cette société, qui revêt un intérêt vital pour le Tchad. La TPC permettra de poursuivre l'exploitation des champs pétroliers et de maintenir l'activité économique dans ce secteur crucial pour le pays.