​Le Tchad lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de 0 à 5 ans

Cette campagne fait partie des journées nationales de vaccination organisées régulièrement par le Tchad en collaboration avec des partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International, le CDC Atlanta, la Croix Rouge et la Fondation Bill et Melinda Gates.



Le Tchad, pays libéré de la poliomyélite



En juin 2016, le Tchad a été déclaré "pays libéré de la poliomyélite" par la Commission Régionale de l'OMS en Afrique, après quatre ans sans aucun cas de poliovirus sauvage. Le dernier cas de poliomyélite dû au poliovirus sauvage avait été enregistré en juin 2012.



Risque persistant de poliomyélite



Bien que le Tchad ait été déclaré pays libre de la poliomyélite, le risque n'était pas totalement écarté. Au Nigeria, dans l'État de Borno, frontalier du Tchad, quatre cas de poliovirus ont été enregistrés durant la même période. Depuis juillet 2022, 39 nouveaux cas de polio type 2 ont été notifiés, dont plus de 10 dans la ville de Ndjamena.



Cible de la campagne de vaccination



La campagne de vaccination ciblera près de 900 000 enfants de moins de 5 ans dans 8 districts sanitaires, dont les 5 districts de N'Djamena, Guelendeng, Mandelia et Massaguet.



Cette campagne de vaccination est une étape importante pour protéger les enfants du Tchad contre la poliomyélite et pour maintenir le pays en tant que "pays libéré de la poliomyélite".