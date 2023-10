​Le corps diplomatique allemand au Tchad célèbre la fête de l'unification

En 1989, le mur de Berlin a été abattu, mettant fin à la division de l'Allemagne en deux blocs, Est et Ouest, qui avait été en place depuis 1949 à la suite de la Seconde Guerre mondiale.



Dans son discours, le représentant allemand au Tchad a souligné que la célébration de l'événement de 1989 se faisait en partenariat avec le peuple tchadien, avec lequel l'Allemagne entretient des relations diplomatiques depuis le 19e siècle, depuis l'exploration de Nachtigal et Balth.



Cette relation est toujours d'actualité et est illustrée par le numéro 02 sur la plaque d'immatriculation de la voiture du chef de mission allemand au Tchad, indiquant que l'Allemagne a été le deuxième pays à reconnaître le Tchad comme un État souverain après son indépendance.



En ce qui concerne la récente période de troubles diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne au début de cette année, Günter Overfeld a déclaré que son pays surmontera toutes les répercussions de cette période grâce à des relations chaleureuses d'amitié entre les deux peuples.



Le chargé d'affaires d'Allemagne au Tchad a également exhorté les Tchadiens à tourner la page sur les événements du 20 octobre 2022, une période de transition marquée par la violence. Il a appelé à l'unité de toutes les personnes qui refusent la fatalité de la violence et le retour des vieux démons du pays. Il espère que la transition conduira le peuple tchadien vers un avenir différent, moderne et répondant aux aspirations de la jeunesse grâce à des réformes.