​Moov Africa Tchad récompense 4 derniers gagnants de la Promo KDO Millionnaire 2022

La remise des cadeaux a eu lieu lundi 6 février 2023 au siège de la direction générale.



Il convient de préciser que les quatre gagnants, provenant de différentes provinces du Tchad, ont été sélectionnés par tirage au sort et ont reçus chacun un chèque de 1.000.000 FCFA.



Gossenadji Etienne, chef de produits chez Moov Africa Tchad, a encouragé les abonnés à continuer d'utiliser ce réseau et a indiqué qu'il y aurait d'autres surprises à venir.



Interrogé par Alwihda Info, l'un des gagnants, Djegangreou Éric, a déclaré : "J'ai été ravi lorsque le service clientèle 4040 m'a appelé pour m'annoncer que j'avais gagné 1 000 000 FCFA. J'encourage les abonnés de Moov Africa Tchad à rester fidèles pour avoir la chance de profiter de la générosité de Moov Africa Tchad et gagner cadeaux."