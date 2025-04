​N'Djamena : Quand l’école cède la place à la collecte des bouteilles en plastique

Exposés en permanence à un environnement pollué, ces enfants risquent de contracter des maladies graves en manipulant des ordures insalubres.



Ce phénomène, largement alimenté par la pauvreté des familles et l'irresponsabilité de certains parents, interpelle les autorités et les défenseurs des droits de l’enfant. Il est urgent de créer un environnement propice à la scolarisation et à l’épanouissement des enfants, conformément aux instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’enfant, auxquels le Tchad a adhéré.



Le ministère en charge de la protection de l’enfance ainsi que celui de l’Action sociale sont appelés à replacer la question de la protection des enfants au cœur de leurs priorités et à agir rapidement pour éradiquer ce fléau.