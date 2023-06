TCHAD

​N'Djamena : une journée de salubrité organisée à l'hôpital Roi Fayçal

Alwihda Info | Par Ahmat Abdoulaye - 3 Juin 2023

L'association culturelle pour le développement TCHAD NADIF, en collaboration avec l'Organisation des jeunes pour l'éducation, la science, l'agriculture et le développement (OJESAD TCHAD), a organisé une journée de salubrité et de sensibilisation sur l'importance du nettoyage et de la propreté. Cet événement s'est tenu ce 3 juin à l'hôpital Roi Fayçal de N'Djamena.