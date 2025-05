​Shandong : Le port à hydrogène de Qingdao, plaque tournante de l’Initiative "La Ceinture et la Route"

En 2023, le port disposait du plus grand quai minéralier de 400 000 tonnes, d’un quai pétrolier de 450 000 tonnes, ainsi que de terminaux à conteneurs capables d'accueillir des navires de 24 000 EVP (équivalents vingt pieds). Il possède également un terminal de croisières de classe mondiale, capable de recevoir des navires de 227 000 tonnes. En mai 2023, plus de 200 lignes maritimes de conteneurs étaient opérationnelles. En 2021, le port a traité 657 millions de tonnes de marchandises (+4,2 %) et 24,82 millions d’EVP (+7,8 %).



L’histoire du port de Qingdao remonte à 1901. Il a entamé ses opérations de transport de conteneurs en 1976, avant d’ouvrir sa première ligne maritime internationale en 1992. Le 24 février 2002, une nouvelle étape est franchie avec l’ouverture d’une ligne directe vers le Moyen-Orient. Le 12 juin 2024, le port a lancé la construction du premier terminal portuaire à hydrogène de Chine, accompagné d’un plan d’action dédié. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit pleinement dans la vision de l’Initiative « La Ceinture et la Route », faisant du port de Qingdao un pilier de l’interconnexion régionale et mondiale fondée sur l’innovation, la durabilité et la performance logistique.