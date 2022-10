​Souknaqefak, une application de petites annonces gratuites au Tchad

- Il est souvent difficile de trouver ce que l’on veut au Tchad, car il existe un manque cruel de visibilité en termes d’offre et de demande de services et de connectivité. La plupart du temps nous n’avons pas des informations précises sur une entreprise, une offre ou encore nous ne savons pas vers qui aller quand nous avons besoin de quelque chose de spécifique.- Chômage massif des jeunes (jeunes diplômés et jeunes sans qualification)- Manque de structure de valorisation de produits/Services- Faciliter la recherche et l’obtention des boutiques et les services qu’ils offrent- Une volonté d’apporter plus de transparence et de la recherche d’emploi pour le recrutement des jeunes- Matérialiser nos actions par le biais de la création d’un centre de données informatisées et de référencement par excellence.En s’inscrivant chaque utilisateur peut publier une annonce, créer une boutique, vendre, acheter, etc. Nous offrons aussi l'option de visualiser Souknaqefak sans toutefois avoir besoin de compte d'utilisateur, cependant pour interagir l’utilisateur doit détenir un compte actif sur la plateforme.Souknaqefak est disponible sur Google Play Store lien de téléchargement : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qefak.qefak Site web : www.souknaqefak.com .souknaqefak.com2019Assim Mahamat, Malabad Mahamat, Hissen Hassan, Bichara Guardia, Aboubakar Mahamat, Massar Izzadine.