​Tchad : Allah-Maye Halina célèbre 100 jours de gouvernance à la Primature

Selon Allah-Maye Halina, bien que son gouvernement ait dû faire face à des épreuves telles que l'incendie tragique du dépôt de munitions de Goudji, l'insécurité alimentaire et les inondations dévastatrices, il est resté déterminé à progresser de manière inébranlable.



"La lumière de l'esprit tchadien a brillé plus intensément que jamais dans ces ténèbres. Le nom que nous avons donné à notre gouvernement, 'gouvernement d'actions et de résultats', témoigne d'une volonté et d'une détermination ardentes pour répondre aux attentes légitimes des Tchadiens", a-t-il déclaré. Il a mis en avant les grandes initiatives mises en place dans chacun des 12 chantiers inclus dans le projet de société du chef de l'État.



Le gouvernement a déployé de nombreuses mesures, allant de la modernisation de l'administration à la relance de l'économie, en passant par le renforcement du système éducatif et sanitaire, les infrastructures, ainsi que la consolidation de la justice sociale, de la sécurité et de la paix. La liste complète des actions de tous les ministères est accessible sur le site de la Primature. Le Premier ministre a annoncé que ce site sera officiellement lancé après cette communication.