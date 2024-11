​Tchad : Installation du nouveau secrétaire provincial du SET à N’Djamena

Abdelkader Djibia, nouveau secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) pour la province de N’Djamena, a été officiellement installé cet après-midi à l’école du centre. Les défis qui l’attendent sont nombreux et complexes : le règlement des arriérés de transport, la régularisation des actes de carrière et la levée de la suspension des autorisations d’études. Le secrétaire général sortant, Mbayana Laoukoura, a souligné que ces défis ne pourront être relevés que grâce à une collaboration étroite.



Abdelkader Djibia partage cette vision et affirme son engagement pour une coopération sincère : “Je crois fermement que la clé de notre succès réside dans une collaboration étroite et sincère”, a-t-il déclaré. Il a également évoqué la nécessité de tourner la page des conflits internes, un message réitéré par Youssouf Mahamoud Djalal, secrétaire national adjoint bilingue du bureau national, qui a assuré que, depuis le dernier congrès, la crise au sein du SET appartient au passé. “On a enterré la hache de guerre”, a-t-il proclamé, marquant ainsi une nouvelle ère pour le syndicat.