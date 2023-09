​Tchad : L'ALTAM présente ses condoléances à l'Ambassade du Maroc suite au séisme

Ce séisme, d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, a frappé l'État chérifien, entraînant la perte de 2 012 vies et blessant 2 059 personnes, dont 1 404 grièvement.



La visite de l'ALTAM visait à exprimer sa solidarité et à partager la peine de sa seconde patrie, tout en appelant à la solidarité internationale pour une réponse urgente à cette tragédie. L'Association de Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM) a l'intention de lancer une opération "Coup de Cœur" pour collecter des fonds à cette fin.



Le président de l'Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), Ibrahim Moussa Youssouf, a exprimé son profond regret en apprenant le terrible événement survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023, avec un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter touchant l'État chérifien. Il a déclaré : "L'ALTAM, par l'intermédiaire de son bureau exécutif, présente ses condoléances profondes et sincères à sa Majesté le Roi Mohamed VI, à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, au peuple marocain et aux familles des victimes. Toute notre solidarité et tout notre soutien fraternel au peuple du Maroc après ce terrible tremblement de terre."



La cérémonie de présentation de condoléances s'est conclue par une photo de famille.