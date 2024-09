​Tchad : La CONAJEPT promet de promouvoir la cohabitation pacifique

Ouvrant l'événement par l'hymne national, le coordonnateur de la CONAJEPT a souligné que les leaders religieux sont souvent des figures de confiance et de respect au sein de leurs communautés. Grâce à leurs positions sociales, ils jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix et du pardon, et encouragent la tolérance. Ils sont également capables de mener des dialogues interreligieux pour favoriser la compréhension entre différentes communautés. Le coordonnateur a encouragé les leaders religieux à collaborer avec le gouvernement et les organisations de la société civile pour promouvoir la paix.



Selon lui, la cohésion sociale repose sur des valeurs fondamentales telles que le respect mutuel, la tolérance et la compréhension. La CONAJEPT s'engage à promouvoir ces valeurs à travers diverses initiatives, notamment des programmes éducatifs, des campagnes de sensibilisation et des projets communautaires. Il a affirmé que les communautés doivent s'entraider et cultiver le bien-être social de tous.



Lors de cette conférence, les panélistes ont souligné les défis qui fragilisent la cohésion sociale, tels que l'orgueil, la manipulation et d'autres intérêts éphémères. Ils ont insisté sur le fait que tous les hommes sont égaux et que personne n'est supérieur à l'autre. Ils ont exhorté les Tchadiens à œuvrer pour l'unité nationale.