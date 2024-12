​Tchad : La MOEEL-CEMAC salue "un triple scrutin bien organisé"

Dirigée par Cyrille Nguiegang Ntchassep, expert électoral camerounais et président de l’UJ CEMAC, la mission était composée de 40 observateurs et experts issus des pays de la sous-région.



Dans sa déclaration, la MOEEL-CEMAC a salué les efforts du gouvernement tchadien, de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) et de tous les acteurs impliqués dans l’organisation de ce triple scrutin. La mission a particulièrement reconnu la "réussite" du processus électoral malgré le boycott d’une partie de l’opposition. Elle a également félicité le peuple tchadien pour sa "maturité, sa discipline et sa foi en la démocratie".



La déclaration, qualifiée de préliminaire, souligne que le processus électoral n’est pas encore totalement achevé. Des étapes importantes restent à venir, notamment l’annonce des résultats et le traitement des éventuels contentieux électoraux.