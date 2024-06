​Tchad : La paix et la cohabitation pacifique au centre d'un séminaire à Kelo

Cette initiative est à mettre au crédit de l'ambassadeur de la paix, Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah, qui est également responsable dudit centre. Ce séminaire, qui en est à sa troisième édition, a pour objectif de renforcer les liens et la cohésion sociale. Il se veut également un cadre d'échanges d'expériences autour de la gestion des conflits, comme l'a souligné Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah Robo lors du lancement des activités, après la lecture du Saint Coran.



Le prédicateur Abdramane Wouloulou, l'imam Djiddo Albert, Oustas Oumar Kanji, Docteur Aboubacar Hassan, Asseida Hawa, l'imam et médiateur Oumar Malloum Ali, Alhassan Moussa Wouda, et l'ambassadeur de la paix Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah se sont succédé pour expliquer aux participants les préceptes de l'islam en matière de paix, le rôle de la femme musulmane dans le maintien de la paix, et comment promouvoir la paix et la cohabitation pacifique. Tous ces intervenants ont appuyé leurs discours avec des versets coraniques et bibliques.



La dernière communication a été assurée par Abdoulaye Moussa Kachallah, qui a rappelé que tant l'islam que le christianisme prônent la paix et l'amour du prochain. Il a souligné l'importance de la justice, de l'égalité, du pardon et de l'amour pour bâtir un monde meilleur, et a appelé les Tchadiens à suivre les recommandations de leurs religions respectives pour instaurer la paix. Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah a également encouragé les Tchadiens au dialogue pour favoriser la compréhension mutuelle.



Il est important de signaler qu'une centaine de participants ont pris part à ces assises. Les participants ont recommandé l'organisation de telles rencontres dans les cantons et les villages afin de vulgariser le message de la paix.