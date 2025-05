​Tchad : La ville de Mao inaugure un nouveau château d’eau de 1000 m³

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a présidé ce mercredi la cérémonie d’inauguration d’un nouveau château d’eau d’une capacité de 1000 m³ dans la ville de Mao. Réalisé par l’entreprise Wadi Koundi, cet ouvrage a été financé sur fonds propres de l’État pour un montant total de 1 405 063 583 FCFA.La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, ainsi que des autorités administratives, militaires, traditionnelles et des élus locaux.Dans son mot de bienvenue, la maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, a exprimé sa gratitude envers la délégation ministérielle. Elle a salué cette réalisation qui, selon elle, représente un véritable soulagement pour la population locale confrontée à des difficultés d’approvisionnement en eau.Le général Asseif Mahamat Assouni a, quant à lui, rappelé que l’accès à l’eau potable est une nécessité vitale, et a salué l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des habitants.Prenant la parole, le représentant de l’entreprise Wadi Koundi, Mahamat Mahamat Abakar, a détaillé les composantes techniques du projet :• un réseau de distribution de 14 050 mètres linéaires,• deux groupes électrogènes de 180 KVA chacun,• deux forages de production de 40 m³/h chacun,• un local pour le groupe électrogène,• un local d’exploitation,• 29 bornes-fontaines neuves et 12 réhabilitées.Dans son discours, le ministre Passalé Kanabé Marcelin a remercié l’ensemble des parties prenantes, saluant la qualité du travail accompli par l’entreprise. Il a souligné que ce projet, entièrement financé par l’État tchadien, illustre la volonté des autorités de garantir l’accès universel à l’eau potable. Il a également annoncé que la gestion de l’infrastructure sera confiée à la Société Tchadienne des Eaux (STE), et a appelé à une collaboration étroite entre les acteurs locaux pour assurer une exploitation durable de l’ouvrage.