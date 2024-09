​Tchad : Le mécanisme de suivi du plan quinquennal du Président est validé

Cet atelier, d'une durée de deux jours, a été présidé par le Chef du gouvernement, l'Ambassadeur Allah-Maye Halina, et a rassemblé tous les membres du gouvernement. L'objectif de cette rencontre était de définir une feuille de route claire, méthodique et cohérente pour la mise en œuvre optimale des 100 actions du Président Mahamat Idriss Déby Itno.



Après deux jours de discussions et de brainstorming, les participants ont validé le mécanisme de suivi qui permettra au Chef de l'État de gérer le pays au cours des cinq prochaines années.



"Oui, nous pouvons faire plus et faire mieux en nous appropriant effectivement le mécanisme co-construit, fruit de nos intelligences partagées," a déclaré l'Ambassadeur Allah-Maye Halina, Premier ministre, lors de son discours de clôture.



Le document validé sera formellement adopté en Conseil des Ministres pour lui conférer toute la légitimité politique nécessaire.