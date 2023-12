​Tchad : Moov Africa couronné meilleur réseau mobile le plus rapide

Cette distinction découle de l'analyse des résultats de tests effectués par les utilisateurs de téléphonie mobile au Tchad via l'application SpeedTest, positionnant ainsi Moov Africa comme le réseau internet mobile le plus rapide du Tchad pour les deuxième et troisième trimestres de l'année.



Ce trophée symbolise la reconnaissance d'années d'efforts et d'investissements considérables consentis par Moov Africa pour offrir à ses abonnés la meilleure expérience internet mobile et fixe sur le marché.



Lors d'une conférence de presse, le directeur général de Moov Africa-Tchad, M. Dkhissi Mohammed, a déclaré que ce résultat est le fruit d'un travail acharné de l'équipe technique, commerciale, et de l'ensemble du personnel de la filiale, ainsi que du groupe, en matière d'investissement.