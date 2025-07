​Tchad : Moov Africa organise le 1ier tirage au sort de la PROMO ALLÔ ALLÔ pour récompenser 14 heureux gagnants

Cette cérémonie s’est faite en présence d’un huissier de justice, de la presse et de 9 fans de la page Facebook de Moov Africa qui ont participé à ce tirage au sort en toute transparence.



Pour participer à la promo, Il suffit simplement d’acheter les forfaits Appels à partir de 2000F via le menu *111# ou par Moov Money en composant *800#



« Nous avons mis les gros lots pour chaque trimestre : une voiture pour chaque trimestre, les kits solaires, des téléphones, des écrans TV et des frigos. L’employé en interne et les partenaires ne sont pas éligibles à cette promo.», a déclaré à la presse, Gossenadji Etienne, le Chef de Produits VAS & SMS de Moov Africa. Les heureux gagnants recevront leurs lots lors d’une cérémonie officielle. Le second tirage aura lieu le prochain trimestre. La promo prendra fin le 31 décembre 2025.