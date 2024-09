​Tchad : Une soixantaine de jeunes formés sur les notions de volontariat des Nations Unies à Abéché

Organisé par la coordination provinciale du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section Ouaddaï, cet atelier rassemble 70 jeunes issus de différentes organisations de la société civile locale. L'objectif de cette formation est de doter les participants des compétences nécessaires en matière d'emploi et de leur faire comprendre les opportunités offertes par le volontariat des Nations Unies, a indiqué le coordonnateur provincial du CNJT, Daoud Mahamat Abakar.



En lançant les travaux de l'atelier, le délégué provincial de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a salué l'initiative du CNJT, qu'il a jugée parfaitement alignée avec la vision du gouvernement. Il a également exhorté les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'engager dans le volontariat, soulignant que le pays a besoin de jeunes capables de travailler dur pour relever les défis actuels.



Cet atelier, qui se déroule sur deux jours, est placé sous le thème : "L'employabilité des jeunes et la création d'un compte dans la base de données des Nations Unies."