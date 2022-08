​Tchad : changement dans la gestion des conflits au Ouaddaï ?

L'on constate parallèlement qu'il y a une nette amélioration du climat sécuritaire qui se traduit par cette volonté affichée des autorités compétentes de la province dont le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar qui semble faire l'unanimité au sein de la population ; celle-ci voit en lui l'humilité et la confiance à gérer ces conflits fratricides mais aussi, ce qui est fondamental, l'envoi massif par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, des forces de sécurité en premier lieu desquelles se trouvent les gardes nomades qui patrouillent régulièrement dans les couloirs de transhumance afin d'éviter tout malentendu entre éleveurs transhumants et agriculteurs.



Cependant, pour être complet et garantir une paix durable entre éleveurs transhumants et agriculteurs, les autorités doivent poursuivre les efforts et accompagner le retour des éleveurs aux alentours des mois d'octobre et novembre, période cruciale durant laquelle les agriculteurs récoltent leurs champs et qui coïncide aussi avec le retour vers le sud de la province des éleveurs. Cette période est d'autant plus importante que les autorités militaires et la commission chargée de surveiller les couloirs de transhumance doivent rehausser leurs niveaux d'alerte afin d'éviter tout incident susceptible de créer de nouveau un conflit.