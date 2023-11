​Tchad : clôture du séminaire d'appropriation du contenu du projet de constitution

Durant cette session de trois jours, les participants ont exploré diverses thématiques, notamment le processus électoral référendaire, le retour à l'ordre constitutionnel en tant qu'exigence fondamentale du Dialogue National Inclusif et Souverain (DENIS), le nouveau projet de constitution, et bien d'autres sujets.



L'objectif principal de ce séminaire était de former et d'outiller les militants et militantes du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ainsi que ceux des partis alliés sur les actions préalables à entreprendre pour garantir le succès du Référendum Constitutionnel.



Lors de son discours de clôture, le chef de file de l'alliance, Dr. Haroun Kabadi, a rappelé à ses collègues de l'alliance qu'il est temps de se mobiliser dans l'unité et la tolérance. Il a souligné que les partisans de l'État fédéral ne sont pas des ennemis, mais qu'il s'agit simplement d'une opposition d'idées.