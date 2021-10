​Tchad : des utilisateurs de téléphonie mobile se plaignent du réseau Airtel depuis 72 heures

Dans la ville de N'Djamena, certains quartiers comme Walia jusqu'à Toukra et Djigo, mais aussi dans la ville de Kélo dans la Tandjilé Ouest, la ville de Massaguet, Massakory et Karal dans la province de Hadjer Lamis, les usagers affirment que le réseau est parfois perturbé durant toute la journée.



À Massaguet et Massakory par exemple, bien que la carte SIM d'Airtel soit bien insérée dans le téléphone, les barres réseaux sont remplacées par la mention "Urgence".



Des internantes qui ont crédité des megabytes pour se connecter ou ont souscrit des forfaits mensuels de communication affirment avoir contacté le service client. On leur a expliqué qu'il s'agit d'un problème technique en cours de réparation. Mais cette panne perdure et inquiète les clients qui s'impatientent.



