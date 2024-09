TCHAD ​Tchad : l’UJT annonce une proposition de loi visant à renforcer la protection et la sécurité des journalistes

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 28 Septembre 2024



Le président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abass Mahmoud Tahir, a tenu ce samedi 28 septembre 2024, à la Maison des Médias du Tchad, un point de presse à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information. Cette journée, proclamée par l’UNESCO et célébrée dans le monde chaque 28 septembre, rappelle l'importance cruciale de l'accès à l'information pour tous les citoyens, tout en réaffirmant leur engagement collectif à défendre ce droit fondamental.

L'accès à l'information est un droit et un pilier essentiel de toute démocratie moderne. Il favorise la transparence, la responsabilisation des gouvernements, ainsi que la participation active des citoyens à la vie publique. Cependant, cet accès ne peut être pleinement garanti sans un environnement sécurisé pour ceux qui œuvrent inlassablement à informer le public : les journalistes. « Nous appelons les autorités à renforcer les mécanismes garantissant l'accès à l'information et à protéger les journalistes qui s'efforcent de fournir des informations précises et impartiales », a déclaré le président de l’UJT, Abass Mahmoud Tahir.



Dans ce contexte, une avancée significative a été réalisée dans la lutte pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes au Tchad. « L'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), par ma voix en tant que Conseiller National, a récemment déposé une proposition de loi au Conseil National de Transition (CNT) visant à renforcer la protection et la sécurité des journalistes, ainsi qu'à garantir un accès libre et équitable à l'information », a ajouté le président de l'UJT. Selon lui, cette initiative marque une étape historique dans le combat commun pour la défense des droits des professionnels des médias.



Cette proposition de loi, précise-t-il, si elle est adoptée, améliorera les conditions de travail des journalistes tchadiens en mettant en place des mécanismes clairs de protection contre les menaces, agressions, intimidations et arrestations arbitraires. Elle garantira également un accès plus large et transparent aux informations publiques, tout en fixant des responsabilités aux autorités publiques, qui devront partager de manière proactive les informations d'intérêt général.



L’UJT se félicite du soutien des collègues et des parlementaires à cette initiative. « Nous espérons que cette loi, une fois adoptée, offrira un cadre juridique solide pour la protection de nos confrères et pour le renforcement de la liberté de la presse au Tchad. C'est une avancée pour la démocratie, la bonne gouvernance et le droit à l'information pour tous les citoyens », a souligné Abass Mahmoud Tahir.



L’UJT réaffirme son engagement à défendre l'accès universel à l'information et la sécurité des journalistes, afin que la lumière de la vérité ne soit jamais éteinte.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Importance de l'éducation familiale selon Nadjibe Toloumdje Tchad : Réunion du comité de coordination de la crise sanitaire et humanitaire à l'Est Tchad : Annonce de la 6e Édition du Festival Dary Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)