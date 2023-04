​Tchad : la CNARR appelle les partenaires et donateurs à soutenir les réfugiés soudanais

Dans un communiqué publié le lundi 24 mai 2023, il a fait savoir que ces réfugiés fuyaient les atrocités généralisées au Soudan et cherchaient l'asile dans les provinces de Ouaddaï et de Sila à l'est du Tchad.



Le CNARR travaille en étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'UNICEF et d'autres partenaires humanitaires pour surveiller la situation à la frontière Est du Tchad et planifier les actions à mener. Le Tchad a déjà fait face à la problématique des réfugiés soudanais pendant 20 ans et continuera à accueillir toute personne qui demande asile conformément à ses engagements internationaux.



Par ailleurs, la Commission Nationale d'Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) a lancé un appel à tous les partenaires et donateurs pour soutenir davantage le Tchad face à cette nouvelle crise humanitaire.