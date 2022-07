​Tchad : la COP dénonce un siphonage des ressources et des aides internationales

"Le phénomène ne fait qu'empirer devant le délitement toujours croissant des institutions de l'État (...) Les textes de la République relatifs au contrôle des ressources et biens publics sont ignorés", ajoute Salibou Garba. Et de s'interroger si les responsables au plus haut niveau de l'État font la déclaration de leurs biens à leur entrée en fonction et à leur départ.



Le coordonnateur de la COP énumère plusieurs autres failles : la loi de répression de l'enrichissement illicite est ignorée tandis que la Cour des Comptes a été supprimée malgré l'opposition des institutions sous-régionales.



"Tous les secteurs, toutes les régies de recettes, tout ce qui est susceptible de rapporter sont en réalité vampirisés, en témoignent les nombreuses dénonciations émanant de tous les horizons", relève la COP.



Salibou Garba alerte sur les conflits d'intérêts et les conditions déplorables des travailleurs du fait de la détérioration du pouvoir d'achat.