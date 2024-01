​Tchad : lancement des activités du programme Master of Business Administration

La création du Smart Higher Institute of Management and Technologies découle d'un diagnostic du système de formation supérieure au Tchad. Ce diagnostic a révélé de nombreux défis liés à la qualité de la formation professionnelle supérieure, à l'inadéquation entre l'offre de formation et l'emploi, à la pertinence et à l'efficacité des programmes de formation, ainsi qu'à leur adéquation avec le marché du travail. Il a également souligné l'absence de passerelles entre les entreprises et les établissements de formation en général, et les établissements d'enseignement supérieur en particulier.



Le SHIMT prévoit d'établir des partenariats avec d'autres institutions de formation partageant des objectifs similaires. Récemment, deux accords de partenariat ont été signés avec deux universités de Côte d'Ivoire.



Le programme Master of Business Administration est le fruit de l'un de ces partenariats, signé avec le Graduate School of Management, une institution d'enseignement supérieur basée en Côte d'Ivoire.



Le fondateur, Dounia Bere, a déclaré : "Nous offrons le meilleur cadre aux jeunes Tchadiens des secteurs privés et publics grâce à la formation MBA (Master of Business Administration)."