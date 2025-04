​Tchad : le ministère de l’Action sociale se mobilise pour prévenir les inondations

La création d’une cellule nationale de gestion des données humanitaires, en partenariat avec les agences techniques, pour centraliser les informations et permettre une réponse rapide, équitable et ciblée aux besoins des populations affectées ;

La révision du Plan national de contingence, incluant une stratégie claire de sortie de crise, accompagnée de mécanismes renforcés de coordination intersectorielle ;

L’aménagement de sites d’accueil alternatifs aux écoles, afin d’éviter l’interruption de la scolarité des enfants déplacés par les inondations ;

Le suivi rigoureux du décret d’application de la loi n°012/2023, relative à la protection des personnes déplacées internes, pour encadrer juridiquement les déplacements liés aux catastrophes naturelles.

Autre mesure emblématique : l’ouverture imminente d’un “magasin de solidarité” à N’Djamena, destiné à stocker vivres et biens de première nécessité pour une réponse d’urgence plus réactive et structurée.

Face au risque croissant d’inondations et aux catastrophes qui en découlent, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination nationale conduite par le Comité de gestion de la crise des inondations, présidé par le ministre d’État en charge des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Le MASSAH, membre actif de ce comité, joue un rôle central dans l’exécution opérationnelle des actions prévues.Parmi les principales actions retenues :La ministre Zara Mahamat Issa a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les ministères sectoriels, la Mairie de N’Djamena, le Projet PILIER, ainsi que les partenaires techniques et financiers.« Il est impératif d’agir avec rigueur, responsabilité et solidarité pour anticiper les risques, protéger les populations et renforcer la résilience nationale face aux inondations », a-t-elle déclaré en clôture de la réunion.Ces engagements témoignent d’une volonté politique claire : ne plus subir les inondations, mais s’y préparer de manière proactive et organisée.