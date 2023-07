​Tchad : le personnel du Groupe SOTEL dénonce la mauvaise gestion et appelle à des mesures concrètes

L'une des principales préoccupations du personnel concerne la gestion du groupe par des équipes dirigeantes externes qui ne possèdent pas une connaissance approfondie du secteur des TIC. Cela a eu des conséquences néfastes sur la gestion des activités du Groupe Sotel Tchad, avec un manque de maîtrise des réalités de l'entreprise et le morcellement abusif des terrains du groupe. Le personnel souligne également les lacunes de régulation du secteur des TIC au Tchad, qui ont conduit à une concurrence déloyale, une connexion directe des FAI étrangers au réseau et l'octroi abusif de licences.



Les organisations syndicales du personnel ont également révélé l'influence des groupes d'intérêt qui cherchent à entraver le développement du Groupe Sotel Tchad. Cela s'est traduit par la gestion de la passerelle internationale confiée à une autre entité en violation des lois en vigueur, ainsi que la disparition progressive des réseaux mobiles Tawali et Salam et du réseau fixe. Ces facteurs ont réduit le Groupe Sotel Tchad à un simple nom d'opérateur.



Face à cette situation, le personnel du Groupe Sotel Tchad recommande au Ministre d'État, ministre des télécommunications et de l'économie numérique d'appliquer intégralement le décret N° 0430/PCMT/PMT/MPEN/2022. Ils demandent également l'interdiction aux opérateurs de la téléphonie mobile et aux FAI d'exploiter le réseau filaire pour l'internet, ainsi que la restitution de la gestion de la passerelle internationale au groupe. Le personnel appelle également à l'arrêt de l'influence des groupes d'intérêt et à la nomination de cadres de Sotel à des postes de direction.



En ce qui concerne l'ouverture de capital du Groupe Sotel Tchad, le personnel demande une transparence totale pour éviter que l'entreprise ne tombe entre de mauvaises mains. Ils suggèrent également l'inclusion de membres syndicaux dans le comité pour assurer un processus équitable. Le personnel accepte l'ouverture de capital, à condition que cela soit confié à une société crédible avec une expérience d'au moins 20 ans.