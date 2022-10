​Tchad : le président de la transition annonce un état d’urgence face aux inondations

À ce jour, ce sont 636 localités dans 18 des 23 Provinces du pays qui sont touchées par des fortes inondations, affectant plus d’un million de personnes.



Les provinces les plus touchées sont le Mayo Kebbi Est, le Logone Occidental, la Tandjilé, le Moyen Chari et le Mandoul.



Ces inondations, à la fois pluviale et fluviale, ont également engendré des dommages conséquents. Ces eaux ont englouti sur leur passage plus de 465 000 hectares de champs et plus 19 000 têtes de bétail.