​Tchad : orientation des futurs bacheliers sur le choix des filières à Abéché

La rencontre d'échange a vue la présence du délégué de l'éducation nationale du Ouaddaï, Hissein Ibrahim, et un nombre important d'élèves.



Les quatre panelistes Tidjani Assouni, Banbati Haroun, Zara Abdraman Doutoum et Brahim Ousmane Brahim se sont relayés pour donner des orientations sur le choix d'un domaine afin de suivre les études supérieures, mais aussi des écoles professionnelles.



Le directeur de la scolarité et des examens, par ailleurs enseignant-chercheur au département de géographie à l'Université Adam Barka d'Abéché, Tidjani Assouni, a affirmé qu'il considère le bachelier comme le futur cadre qui doit le remplacer. Il faut donc l'orienter afin qu'il réussisse son parcours supérieur.



Il estime que le bachelier doit oublier certains réflexes, certaines pressions parentales pour construire son futur avenir et devenir un futur cadre du Tchad.



Par contre, Banbati Haroun, conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle à la délégation de l'éducation nationale du Ouaddaï, pense qu'il faut orienter l'enfant dès le bas âge et non au dernier moment. Dès la primaire, le carnet de notes permet à un enseignant mais aussi aux parents d'orienter l'enfant à partir de collège jusqu'au lycée.



C'est à partir de la Terminale que les élèves réfléchissent à ce qu'ils veulent faire après l'obtention du baccalauréat. Par conséquent, les gens se focalisent sur la capacité cognitive en oubliant la capacité motrice, relève Banbati Haroun.



Le paneliste souligne que l'orientation tient compte aussi de certains facteurs, à l'exemple celui qui a peur du sang et qui ne peut pas faire de la médecine ou celui qui a des vertiges et qui ne pourra pas faire l'ingénierie.



En revanche, l'élève doit se poser des questions : quelles sont les filières qui peuvent correspondre avec ses capacités cognitives et motrices ? De plus, le bachelier doit connaître davantage les filières dans les différentes facultés qui ont trait avec ses capacités afin de suivre des études et non d'aller par suivisme.



Le coordinateur du projet Amdaradir, Attouhami Mahamat Saleh, a remercié les panelistes et les participants à cet échange. Il a invité les jeunes à s'abonner à la page du club pour s'informer des activités.