​Tchad : trois associations donnent un coup de balai au 5ème arrondissement de N'Djamena

Ce sont l'association culturelle "Tchad Nadif "pour le développement et deux autres associations qui ont balayé la cour de la commune du 5ème arrondissement et la devanture de l'école de ladite commune.



Le maire de la commune du 5ème arrondissement, Saleh Goudja qui a pris part au balayage est "très content" et demande "à d'autres jeunes de suivre les pas" de Tchad Nadif.



Le coordonnateur de Tchad Nadif, Salahadine Brahim Khalifa, quant à lui sollicite l'apport de la population car la salubrité n'est pas l'apanage exclusif de la mairie. Il promet d'organiser la même activité dans tous les arrondissements de la capitale.