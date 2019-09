​Tchad : un conseil des ministres à 900 km de N’Djamena

Le programme de la visite du chef de l’Etat Idriss Déby au Nord-Est du pays dans les prochains jours se précise. En plus d’évaluer l'effectivité des mesures de l'état d'urgence, Idriss Déby devrait tenir un conseil des ministres à Abéché, selon la Présidence.



Les membres du gouvernement et des gouverneurs de province vont se réunir dans le chef-lieu de la province du Ouaddaï.



A Amdjarass, le chef de l’Etat va assister à l’intronisation de son neveu Sidick Timan Déby Itno, sultan de Dar-Bilia dans la province de l’Ennedi Est.



Lors de son déplacement à l'Est du Tchad le 17 août dernier, le chef de l'Etat avait promis de revenir pour s'assurer de l'effectivité des mesures de l'état d'urgence.



A Abéché, les préparatifs pour l'accueil du président de la République ont commencé depuis hier. La mairie de la ville est à pied d'oeuvre pour accrocher des banderoles, drapeaux et nettoyer les rues.