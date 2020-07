​Tchad : un homme suspect habillé en femme arrêté

Un homme "suspect" habillé avec un voile féminin -qui recouvre l'ensemble de son corps- a été arrêté par les forces de la Gendarmerie nationale. Il a été présenté vendredi à Klessoum.



Soupçonné d'homosexualité, le jeune homme de 19 ans explique avoir été piégé par un homme qui lui a demandé de s'habiller en femme. Il indique avoir emprunté le voile avec une fille de son quartier pour une sortie où il devait rencontrer une femme.



"J'ai été piégé. (...) Il m'a dit que si je viens, je prends un lafaye", a-t-il déclaré.



"Un homosexuel, c'est difficile à déterminer mais nous on le dit comme ça par rapport à son comportement, son habillement et la justice va faire la lumière", selon le porte-parole de la Gendarmerie nationale, Abakar Abdramane Haggar.



D'après le substitut du Procureur, Wambel Assoucia Ngueli, "l'homosexualité devient un phénomène de plus en plus galopant dans notre société."



Il a instruit les unités d'enquête de la Gendarmerie, de procéder sans délai aux auditions.



L'homosexualité est répréhensible selon la législation tchadienne en vigueur.