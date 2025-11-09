​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché

L’origine du sinistre reste pour l’instant inconnue, mais la chaleur ambiante et la présence de produits hautement inflammables ont favorisé la propagation rapide des flammes, causant d’importants dégâts matériels.



Les sapeurs-pompiers, appuyés par des habitants du quartier, se sont rapidement mobilisés pour maîtriser le feu et empêcher qu’il ne se propage aux commerces voisins.



Aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour l’heure. Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, s’est rendu sur les lieux en compagnie de ses collaborateurs afin de constater les dégâts et apporter son soutien aux sinistrés.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie.