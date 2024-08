148 immigrants tchadiens établis en Libye ont regagné le pays

À leur descente d'avion, ils ont été chaleureusement accueillis par le Directeur Général de l'Administration et des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Étrangères, M. Mbodou Seid.



Parmi eux se trouvent des femmes, des hommes, des filles et des garçons, jeunes et vieux, certains ayant vécu en Libye pendant 7, 13 ou 17 ans, d'autres pendant 19, 23 ou même 30 ans. Certains étaient partis en quête d'un eldorado et d'une vie meilleure, tandis que d'autres considéraient la Libye comme un simple point de passage vers l'Europe.



L'Assistante à la Réintégration de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Mme Haoua Khamis, a expliqué les étapes à suivre. Elle a précisé que l'OIM les accueillera pendant trois jours : les deux premiers jours seront consacrés à une formation sur l'entrepreneuriat, financée par l'OIM dans le cadre de leur réintégration, et le troisième jour, ils seront mis à la disposition du gouvernement, accompagnés d'un appui financier.