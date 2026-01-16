16 janvier : Le Bénin s’incline devant ses martyrs et réaffirme sa souveraineté

Le silence s'est fait pesant ce matin sur la Place des Martyrs. Comme chaque année, le 16 janvier n'est pas une simple date dans le calendrier républicain ; c'est le symbole de la résilience d'un peuple et de son armée face à l'adversité.









Une cérémonie sous le signe de la reconnaissance

Le dépôt de gerbes, acte central de cette commémoration, a été marqué par un recueillement profond. En présence des unités des Forces armées béninoises, les autorités ont salué la bravoure de ces "vaillants fils" qui, en 1977, se sont dressés contre une horde de mercenaires pour protéger l'intégrité du territoire national.

