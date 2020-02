21 ambassadeurs accrédités, 5 continents, le Tchad renforce sa diplomatie

Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud ; N'Djamena renforce ses relations diplomatiques dans les quatre coins du monde avec l'accréditation de 21 nouveaux ambassadeurs au Tchad dont celui du Système des Nations-Unies, par leurs pays ou institution respectifs.



Cette semaine, les ambassadeurs -remplacés ou accrédités pour la première fois au Tchad- ont présenté leurs lettres de créance au président de la République Idriss Déby, lors de cérémonies qui se sont déroulées au Palais présidentiel.



Il s’agit des ambassadeurs du Vatican, de la Norvège, la Suisse, l'Inde, la République populaire et démocratique de Corée du Sud, le Canada, le Koweït, l'Ethiopie, la Sierra Leone, le Brésil, la Turquie, le Système des Nations-Unies, Cuba, la Bulgarie, le Pakistan, la République Tchèque, la Guinée, le Ghana, la Thaïlande, le Venezuela et la Gambie.



"Si certains ambassadeurs ont remplacé leur prédécesseurs arrivés en fin de mission, d’autres par contre, arrivent au Tchad comme premier ambassadeur de leur pays. De quoi se réjouir. Le Tchad a retrouvé sa place dans le concert des nations", a déclaré la Présidence.



Les nouveaux ambassadeurs ont fait part de leur engagement à œuvrer pour le raffermissement des relations et de la coopération avec le Tchad. L’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, les mines, le pétrole et la technologie sont au nombre des domaines sur lesquels tous les ambassadeurs entendent accentuer la coopération pour le profit mutuel de leur pays et du Tchad.



Plusieurs ambassadeurs tchadiens accrédités



Mercredi dernier, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Islamique de Mauritanie -avec résidence à Niamey au Niger-, Ousman Sougui Koko, qui a présenté ses lettres de créance au Président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani.



Le 31 janvier dernier, la Présidence malienne a déroulé le tapis rouge à Mme. Kalzeubé Neldikingar Madjimta, la toute première ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Mali, lors de la présentation de ses lettres de créance au chef de l’Etat malien, Ibrahim Boubacar Keïta.



Quelques jours plus tôt, le 28 janvier dernier, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan, Abdelkérim Koiboro Ouigue qui a présenté ses Lettres de créance au général Abdoulfattah Al-Bourhan, président du Conseil Souverain de transition de la République du Soudan.