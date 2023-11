28 novembre au Tchad : célébration de l'esprit républicain et de l'unité nationale

La proclamation de la République du Tchad s’est initialement faite le 28 novembre 1958, une étape cruciale sur le chemin vers l’indépendance complète qui sera acquise le 11 août 1960. C’était le résultat d’un processus complexe de décolonisation qui a vu le Tchad, sous l’égide de figures comme François Tombalbaye, naviguer à travers les écueils du nationalisme et les défis de la construction d'un État-nation.



À l'époque, l’annonce de la République venait consolider les aspirations du peuple tchadien à l’autodétermination, après des années de colonisation française. Les cérémonies de proclamation avaient été marquées par des défilés dans les rues de Fort-Lamy, aujourd’hui N’Djamena, la capitale, avec des drapeaux nationaux flottant fièrement pour symboliser la nouvelle ère politique et sociale.



Une anecdote particulièrement significative de cette époque est la transformation du drapeau national. L'adoption des couleurs – bleu, jaune et rouge – représentait la fidélité aux valeurs de liberté (bleu), le désert du nord (jaune) et le sacrifice du sang versé pour l'indépendance (rouge). Le choix de ces couleurs était un acte d'affirmation de l'identité nationale distincte du Tchad.



Un autre fait marquant est le discours historique prononcé par le premier président de la République du Tchad, François Tombalbaye, qui a souligné l’importance de l’unité nationale et du développement économique et social comme fondements de la jeune République.



Au fil des décennies, le Tchad a traversé diverses périodes de turbulence, y compris des conflits internes et des défis liés à la gouvernance et au développement. Néanmoins, le 28 novembre reste un symbole de fierté et d’espoir, un rappel annuel de la résilience et de la persévérance du peuple tchadien.



En ce 28 novembre 2023, la République du Tchad honore cet héritage, avec des célébrations reflétant la diversité culturelle et la richesse du pays. Des expositions, des conférences et des activités culturelles sont organisées pour éduquer la jeune génération sur l’importance de cette date et pour commémorer les héros qui ont façonné l'histoire de la nation.



La proclamation de la République demeure un témoignage vivant de l'engagement du Tchad à maintenir sa souveraineté et à forger un avenir prometteur, enraciné dans la paix et la prospérité pour tous ses citoyens.