30ème anniversaire du génocide au Rwanda : Le Tchad était fortement représenté à Kigali

La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle de conférence d'Arena, avec un hommage émouvant aux victimes et à la résilience du peuple rwandais par Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, lors de sa prise de parole. Le président rwandais a exprimé sa gratitude à l'endroit des pays qui ont accompagné et soutenu son pays pendant cette dure épreuve.



Le président Kagame a également déclaré que les leçons suivantes sont tirées du génocide de 1994 : "Seuls les Rwandais et les armées africaines savent donner de la valeur à nos vies ; n'attendez jamais que quelqu'un viendra vous sauver ; restez ferme face à des politiques de cynisme ou populisme", a déclaré le chef d'État rwandais.



Cet événement a rassemblé des centaines de personnes venues d'Afrique et d'autres continents, mettant en avant les enseignements et les leçons à tirer du parcours du Rwanda, allant de la ruine à la prospérité.