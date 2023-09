50 jeunes formés par “Le Tchad d’Abord” réussissent leur mission de sensibilisation électorale

Un groupe de 50 jeunes, préalablement formés par la Plateforme "Le Tchad d'Abord" dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral, a clôturé sa mission avec succès.



Ces 50 jeunes, recrutés et déployés par la Cellule Provinciale de la Plateforme "Le Tchad d'Abord", ont mené des activités de sensibilisation de porte-à-porte dans divers quartiers de la ville.



Leur objectif était de sensibiliser les citoyens à la nécessité de participer à la révision du fichier électoral en montrant leur carte d'électeur et en encourageant les ménages visités à se rendre au bureau de recensement le plus proche.



Le Coordinateur de la Cellule Provinciale de la Plateforme "Le Tchad d'Abord" dans la région de Kanem, Oumar Abakar Djiddi, a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et la CONOREC Provinciale pour avoir choisi son organisation comme acteur clé de la sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Cette reconnaissance souligne l'importance du rôle joué par la Plateforme "Le Tchad d'Abord" dans l'engagement civique et la promotion de la participation électorale.



La campagne de sensibilisation menée par ces jeunes démontre l'engagement de la société civile au Tchad à garantir des élections transparentes et démocratiques. Leur travail a permis de rappeler aux citoyens l'importance de leur participation active dans le processus électoral, en contribuant ainsi à renforcer la démocratie au Tchad.